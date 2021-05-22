同樣力爭入前四的祖雲達斯，周日於意甲煞科日作客中游的博洛尼亞。雖說祖記能否入前四仍要視乎AC米蘭及拿玻里的賽果，但作客面對近期已經大踢風流波的博軍，全取三分機會甚高，不過防線不穩情況依然，今仗寧取「入球大細」[3.5球]的「大」。（球賽編號：星期日46；now638、有線654及無綫myTV Super301台明日2:45am直播）

今季祖雲達斯的表現令球迷大為失望，追逐意甲10連霸失敗之餘，更在被米蘭大炒3:0後跌出前4。然而，球隊在該場大敗後聯賽兩連勝，而且上周中更勇挫阿特蘭大捧走意大利盃，士氣上有莫大幫助。今仗預料主帥派路會排出較主攻的陣容，希望可全速求先開紀錄免後顧之憂。不過，球隊的防守不濟，現時中堅組合換上基亞連尼搭馬菲斯迪歷特仍然場場有失球，今仗面對無包袱的博洛尼亞亦難言可保清白之身。

主場的博洛尼亞現時排名中游，最近聯賽六輪不勝，不過以和波居多，上輪與同樣踢風流波的維羅納就打成2:2平手。近期已年屆39的阿根廷前鋒柏拉斯奧入球頻頻，教練米赫洛域亦敢於用新人，大量小將在季尾獲得上陣機會，無壓力之下或能踢出驚喜表現。

文：亨少