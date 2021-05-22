【香港田徑系列賽三】

【本報訊】香港田徑系列賽三上周六假將軍澳運動場上演首日賽事，其中黎恩熙在女子跳高造出1.77米，力壓鍾慧欣和鄧伊程封后，香港紀錄保持者楊文蔚僅跳出1.70米得第5，她賽後指自己節奏不穩，9月的全運會亦未知會否獲選出戰。

楊文蔚昨日由1.63米開始試跳一躍而過，之後跳1.67米亦順利過關，1.70米在第2次試跳完成，但之後未能跳過1.73米。最終由黎恩熙及鍾慧欣鬥到最後，黎恩熙在第3次試跳順利跳過1.77米，鍾慧欣三次試跳失敗，以1.73米完成賽事，第3名為成績同為1.73米的鄧伊程。楊文蔚賽後表示：「練習時表現較好，今（昨）日技術上做得不好，亦不集中，不知道是否受炎熱天氣影響。」她指今仗使用七步助跑，之後會準備全程助跑。炎熱天氣下，楊文蔚指最近訓練也有影響：「這幾天喝多了水，比賽時亦特別帶了冰袋降溫。」全運會將於9月進行，楊文蔚尚未確定會否獲選出戰，田總會在今個比賽後再決定人選。季軍的鄧伊程就表示，今戰表現比練習時做得好，但較心急：「每次都有些位置偏差，希望下次比賽時可冷靜一點。」她又指在炎熱天氣下，盡量留在冷氣房熱身，亦不斷以冰水潑身。

其餘賽事方面，張培賢於撐桿跳躍出4米85，以五厘米之差刷新月初創下的香港紀錄。昨午他壓軸出場，由於對手試跳3米70不果先告出局，他「個人表演」跳4米60一躍而過，再挑戰4米85雖2度失手，幸第三跳成功過關，成昨日比賽唯一打破港績的運動員。其後他改以五米為目標，惟無功而還。賽後張培賢滿意成績，又指所用長桿只長4米7，長度和硬度難應付更高目標，故將訂購新桿以備未來之用，由於他現時成績未達體院資助標準的5米30，故訓練及器材開支皆須自付。

跳遠方面，女將俞雅欣續領風騷，她以6米18奪金，惜未能刷新個人保持的6米31港績。男子組陳銘泰大熱封王，跳出今季第2佳的7米62。