美國體操明星比妮絲周六相隔逾一年半後回歸比賽，在美國體操經典賽成功衞冕女子全能賽，她更創造了歷史，成為第一位在比賽中做出高難度的「尤爾琴科屈體兩周」（Yurchenko double pike）的女選手。

里約奧運四金得主比妮絲，上一次比賽是2019年10月的世界體操錦標賽，當時她奪得五項冠軍。周六的美國經典賽，比妮絲雖於她的最後一個項目高低槓失手，仍然以總分58.4分擊敗獲57.1分的訓練拍檔芝莉絲，贏得全能賽冠軍。

在跳馬練習做到「尤爾琴科屈體兩周」的這名24歲名將，周六成為在比賽中做出這個以後手翻起跳上馬然後屈體翻騰兩周後着地的高難度動作的第一位女將，雖然力量有點過大致旋轉過度而落地不穩。不過比妮絲說︰「我只是很高興能所有的女孩回到賽場，特別是在經歷了那漫長的一年和休息之後。」

比妮絲周五在練習中完成「尤爾琴科屈體兩周」成為社交媒體熱話，連NBA球星勒邦占士（LeBron James）亦在Twitter轉發了相關片段，比妮絲表示對於自己獲得的支持感到很開心，而她對於6月3日至6日的美國錦標賽充滿信心。美國的奧運選拔賽將於6月24日至27日舉行。

-----------------------------

想財富增值 就真係要眉精眼企

想財富增值就梗係要樣樣計到盡，即使係借貸時嘅回贈，都要攞盡最大着數！喺2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波