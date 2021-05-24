繼早前籃球總會於網站宣佈男、女子初級組銀牌賽計劃在室外球場舉行後，今日本地籃壇再傳來好消息，東方龍獅及滿貫兩隊甲一勁旅，將於本月29日假灣仔修頓室內場舉行慈善賽，更開放予球迷進場。

本月14日籃球總會於網站宣佈，與康文署開會後，男、女子初級組銀牌賽將於6至8星期後在室外球場舉行，而鑑於本地疫情緩和，東方龍獅及滿貫將於今個月29日晚上7點15分，假修頓舉行「東方龍獅．滿貫慈善籃球賽」，東方的李琪、陳兆榮和楊睿騏，以及滿貫的方誠義、蔡再懃和歐陽維江等主力將參與賽事。

本地籃壇受疫情重創停擺接近兩年，甲一在2019年7月的總決賽後一直復賽無期。來自克羅地亞的東方龍獅主教練積高柏利施域表示：「兩隊均希望藉此次慈善賽的機會，為本地籃球迷在疫情期間帶來鼓舞，掃走積壓的負面情緒。」而球隊亦期望今次賽事可為日後賽事重開作準備。滿貫主教練朱耀明也指出：「球隊冀望藉這次賽事為本地籃球界打打氣，凝聚籃球氣氛 。」

慈善賽門票會於當日下午即場公開售票，不但開放觀眾入場，門票收益扣除開支後，更會全數撥捐青少年籃球發展計劃，為本地籃壇出一分力。此外，賽事與「香港賽馬會青少年體育記者培訓計劃」合作，將於其Facebook 專頁及YouTube 頻道作免費直播。

慈善賽詳情：

日期： 2021年5月29日

時間： 晚上7時15分

地點： 灣仔修頓場館

門票售價： 港幣$80、港幣$50（長者及學生優惠票）

售票點： 灣仔修頓場館售票處

售票時間： 當日下午5時起開始發售

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