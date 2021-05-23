本季英超曲終人散，是時候總結對上一年的最佳和最差收購，哪些新兵來到後，增強了球隊實力或補充了隊內的空缺；又有哪些新兵來到後被看成失敗之作，甚至是水貨之最。這篇先評選今季5大最佳收購：

2020/21英超5大最佳收購

魯賓戴亞斯（曼城）

前球會：波圖

位置：後衞

轉會費：6,210萬鎊

簡評：解決了多年來纏繞領隊哥迪奧拿最深的防線問題，被視為高柏尼的接班人，在防線具備領導才能，而且單對單攔截十分出色，面對危機時也異常冷靜，加上傳球及控球能力出色，剛好配合哥帥要求由後場發動起進攻的戰術根基。最重要是激活了在隊內瀕臨被哥帥放棄的史東斯，兩人組成了最強中堅；他剛在上周就當選了本年度的英格蘭足球先生，實至名歸。

連格（韋斯咸）

前球會：曼聯

位置：中場

轉會費：借用

簡評：1月才從曼聯外借加盟，完全毋須適應期般融入球隊。韋斯咸需要一位能串連起中前場進攻的球員，而他正正就填補了這個空缺，短短3個多月上陣16場英超，貢獻了9個入球及4次助攻，數據極為亮眼，也助球隊一度成為爭奪前4的分子，難怪4月時奪得人生首個英超每月最佳球員獎項，季後要視乎曼聯會否讓他永久性轉會至更適合他的韋斯咸。

達米安馬天尼斯（阿士東維拉）

前球會：阿仙奴

位置：門將

轉會費：1,700萬鎊

簡評：在阿仙奴得不到重用，去夏決定轉會阿士東維拉，結果很快就佔據了隊內首席門將位置。撲救能力出色不在話下，迎接高空球的判斷也時間甚準，很少出錯，而且在今季一眾上陣逾20場的英超正選門將中，撲救率與般尼的尼克普比不相伯仲。他已保持多達15場英超不失球，雖然爭奪金手套獎輸了給曼城的艾達臣摩拉斯，但已追平了保斯尼治及費度以往保持的球會紀錄。

祖爾韋洛克（紐卡素）

前球會：阿仙奴

位置：中場

轉會費：借用

簡評：又是另一宗令人意想不到的冬季收購，紐卡素能護級成功，要有賴這位21歲小將的功勞。眾所周知，球隊鋒線實力不足，入球甚少，但他來到後不斷替紐卡素解決入球問題，在季尾護級起了關鍵作用，上陣14場奉獻8球，當中有不少是「救命波」，包括主場2:2逼和熱刺、3:2險勝韋斯咸及作客1:1逼和利物浦這3場比賽，都是他在尾段射入關鍵的得分球。

韋斯利科芬拿（李斯特城）

前球會：聖伊天

位置：後衞

轉會費：3,000萬鎊

簡評：李斯特城近年引入過十分多價廉物美的球員，雖然這位20歲的法國中堅，以現時的歲數及加盟前的知名度衡量，所花的轉會費絕不低，卻是物有所值。出色的體能及防守技術，迅速在節奏奇快及對抗性強的英超適應下來，就算早前要遵守齋戒月不可進食，也沒有影響他的表現。當然，閱讀球賽方面仍有待加強，也要戒掉一些鹵莽的犯規，但年青就是其本錢。

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