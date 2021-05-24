理文周日晚在港超聯爭標組最後一戰，以5:1大勝天水圍飛馬，以第3名完成本地球季，會長李文恩賽後接受傳媒訪問時承諾現有教練團不會有改動，並透露來季人腳不會有大變動，個別位置將會加強。

復賽在次循環聯賽不敵東方龍獅、飛馬及標準流浪後，有傳理文高層已對主教練陳曉明失去耐性，不過，球隊踏入5月重回勝軌，次循環最後兩場大炒愉園及晉峰；雖爭標已無望，但在爭標組繼擊敗傑志及東方後，周日晚大炒飛馬，以五連勝結束本地季，來季有機會再戰亞協盃。

理文會長李文恩昨晚賽後接受傳媒訪問，而他表示球隊最後三場展示出很強爭勝心，對成績感滿意，他說：「理文不算最強球隊，要與教練團再商討來季那方面要再加強，基本班底不會有大改變，個別位置要再補強。球會要在青訓與成績上取得平衝，現有華人打得不錯，來季組軍方針不變，華人依然會佔幾重要位置，而教練團維持以這個教練班底帶領球隊，希望可以有更好成績。今季得第三已是理文歷來最好成績，希望可以更上一層樓。現在好多事情不能說實，因視乎亞協盃表現再定。」消息指，理文已斟妥一名入籍兵，以加強中後場調動。

主教練陳曉明表示復賽後球隊受很多不同因素影響，球隊上下飽受抨擊，輸給流浪後壓力好大，幸最後第3名完成球季：「球會未有高薪聘請球員，好球會與冠軍球會是有差別的，希望可拉近距離，雖然有點遙遠需要時間，滿意會方及球員未有因此改變信念。理文有6名土生土長華人入選港隊是一項成就。」理文將會休假三日，隨後復操備戰延至下月舉行的亞協盃J組賽事。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波