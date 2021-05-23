曼城捧英超，隊內不少球員表現出色，偏偏上季最多入球的英格蘭翼鋒史達寧，狀態不如對上兩三季，在菲爾科頓及馬列斯等人面前顯得沉寂。另一邊廂，利物浦的「埃及文明」組合也威力大減，當中沙迪奧文尼與羅拔圖法明奴都演出下滑，穆罕默德沙拿獨力難支，紅軍成績自然也退步。

自哥迪奧拿接掌曼城後，史達寧與奇雲迪布尼多年來都是球隊進攻核心，一個傳送了得，一個就快速入楔接應射門，這招非常耍家。不過，曼城今季封王「套路」似乎有變，不再只靠這兩人，反而根度簡、科頓及馬列斯等人抬頭。迪布尼或只能歎傷患較多，落場時仍然交足貨，有重要比賽亦必獲哥帥信任踢正選，相反史達寧就在陣中被科頓取代，季中開始被貶後備，就算被委以重任時也建樹不大，感覺他在場上好像失去信心；30場聯賽上陣入10球，是近4季最低的入球數。

文尼也一樣，雖然煞科戰入兩球，但今季大部份時間都不在狀態。若非表現搶眼的新兵迪亞高祖達傷得多，文尼未必在聯賽有30場正選之多，而且他早前還與領隊高普「面阻阻」，雙紅會賽後拒與對方擊拳慶祝，很明顯不滿該仗被貶作後備，有時比較自我的性格，也影響他比賽時的心理質素。法明奴今季也飽受批評，但與文尼總算在季尾都交到貨，他本人就在早前對曼聯的雙紅會梅開二度。

另外，今季有部份球員依然沒有進步，一如以往地難擔大旗，好像史達寧的曼城隊友加比爾捷西斯、曼聯前鋒安東尼馬迪爾及熱刺中場迪利阿里等，當中馬迪爾可說最令人失望。難得上季在停擺後復賽那段時間，證明了自己在「9號位」踢得不錯，原來是一場誤會，今季所有賽事加起來竟然不到雙位數，在紅魔夏天必購頂級前鋒的情況下，有機會被球會踢走。

-----------------------------

想財富增值 就真係要眉精眼企

想財富增值就梗係要樣樣計到盡，即使係借貸時嘅回贈，都要攞盡最大着數！喺2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波