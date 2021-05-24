T夏里士（Tobias Harris）周日攻入37分、締出職業生涯在季後賽得分新高及搶下6籃板，加上艾比迪（Joel Embiid）貢獻30分及6籃板，帶領全隊有五人得分上雙的1號種籽76人於主場125:118力克8號種籽巫師，在7場4勝的NBA季後賽東岸首圈先拔頭籌。第二戰將於周三續在76人主場舉行。

76人在打完第一節後以27:28落後巫師，但T夏里士於第二節攻入他在上半場所入28分其中的15分，完半場76人領先62:61。第三節76人得分以38:31壓倒巫師，最後亦順利報捷，巫師雖有六名球員得分達雙位數仍難逃一敗。巫師今場得分最多球員是攻入33分及搶下10籃板的比爾（Bradley Beal），韋斯卜克（Russell Westbrook）則有16分、14攻及5籃板進賬。

周日（香港時間周一）NBA季後賽戰果

東岸首圈（7場4勝）︰

76人 125:118 巫師；76人領先1:0

西岸首圈（7場4勝）︰

太陽 99:90 湖人；太陽領先1:0

註︰前者主場

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