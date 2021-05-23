朱sir與很多球員都關係好好，最為球迷所知的，一定是艾力士與他在機場的故事。這件事大家一直都是聽艾力士的版本，這次由朱sir角度闡述。

在艾力士口中，朱sir那一次在機場留人，改變了他的一生。同一件事，朱sir說得輕描淡寫，「以前非洲球員來找球會，我記得應該是一個月簽證，最多延長一次，有些簽證只得七天，失敗了就要走。他（艾力士）說要跟我說再見，我就去機場，叫他不要走，然後他就留下來。」朱sir甚至幫艾力士找球會，「我看他這麼有熱誠，就為他想辦法，先找乙丙組球會，最後幫他找到東方。」

朱sir的經典還有黃洋。大家都知道「大哥」本來已放棄職業足球，來港留學踢大專賽事後，才以28歲「高齡」加盟傑志，朱sir說：「當時大學踢友誼賽，我們去看，就覺得他（黃洋）不錯。」就算是「大專球王」、有申花青年軍等背景，要簽入一位已28歲的新秀，未必每間球會都有這個膽量。

朱sir說：「黃洋一畢業，可能有其他球會找他，但當時他去了灣仔（傑志辦公室舊址）就說：『朱sir我被你的熱誠打動。』當時他沒踢過，可能一般球會都只付10,000元，但我都開出一個大學畢業的薪酬。」朱sir看人很準，「大哥」踢到今年將38歲，第10個球季了，仍然是傑志和港足的大哥。