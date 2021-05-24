周日NBA季後賽，西岸頭號種籽爵士於首圈G1主場鬥第8的灰熊。當家球星米曹（Donovan Mitchell）今仗續因傷缺陣，爵士第二節失分過多被灰熊搶得優勢，雖他們末節曾靠射手B保丹奴域（Bojan Bogdanovic）追至1分差距，惟完場前被灰熊小將D布祿克斯（Dillon Brooks）上籃得手，爵士最後爆冷負109:112，落後場數0:1。

米曹自上月中對溜馬之戰扭傷右足踝後，就缺席了球隊最後16場賽事，爵士仍能以常規賽最佳成績球隊奪得西岸一號種籽身份。休戰逾一個月的米曹，早前稱自己可趕及出戰季後賽首仗，惟教練斯尼達（Quin Snyder）賽前宣佈這位當家控衞因傷無法上陣，此決定就令米曹不太高興。缺少了一大火力，爵士開賽初段仍有干尼（Mike Conley）爆發，一度助爵士領先灰熊14分。惟他們第二節手感不濟，被對手整節打出19:32的比數，半場落後43:49。

今場表現慢熱的射手保丹奴域於第四節及時醒覺，在他大爆發單節轟20分下，爵士即使有中鋒高拔（Rudy Gobert）六犯滿離場，仍靠連入5罰，於最後6.4秒追至109:110。惟灰熊首次打季後賽的小將D布祿克斯表現非常淡定，他在完場前4.3秒接到邊線開出的皮球，乘爵士防守出錯直接進攻無人看守的顏色地帶，加上保丹奴域射失最後一擊，爵士最後以3分告敗。D布祿克斯首三節就砍下29分，首次打季後賽就拿下31分，打破灰熊隊史上的季後賽首戰得分紀錄。

同日另一場季後賽，東岸4號種籽鷹隊主場迎戰第5的紐約人，雙方全場打得非常緊湊，最後一節兩隊你來我往，不斷互換領先優勢。不過今場獲32分10助攻的鷹隊控衞T楊格（Trae Young），於完場前扭過三位紐約人守將放入拋投，只餘下0.9秒讓紐約人投最後一擊，後者未有足夠時間出手下，鷹隊最後拿走首場勝利，率先在系列賽領先場數1:0。

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