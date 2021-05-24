周日法甲豪門巴黎聖日耳門（PSG）衝擊聯賽冠軍失敗，有傳陣中球星基利安麥巴比今夏將會離隊，轉投皇家馬德里等球會尋求新挑戰，不過PSG主席艾卡拉菲卻向外界表示，麥巴比來季將會100%留隊。

PSG雖然失落本屆法甲冠軍，但該會近年已將目標放在歐聯身上，早前成功與陣中球星尼馬續約，讓PSG挽留麥巴比再增添信心，雖然麥巴比的合約在明年夏天就會結束，不過PSG主席艾卡拉菲周日在PSG失冠後表示：「基利安是一名PSG球員，他亦將會繼續是一名PSG球員，我並不擔心，麥巴比是一名法國人，他與球會在合約在身，他將會100%留隊。」

事實上，麥巴比近日接受訪問時曾表示：「每個人都知道我與球會的關係，我只想取勝，我覺得我身處的地方是可以做到，我感覺到有一個勝利計劃圍繞我，我為足球而生，我認為球會可以在歐聯創一番成就，我正與球會談判合約問題，我們將會看看。不論任何情況，我亦很高興這4季在這裡的時光。」

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