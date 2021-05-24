熱刺周日在哈利卡尼交出一射一傳之下，作客以以4:2反勝李斯特城，在英超以第七名完成而取得新成立的歐協聯參賽席位。賽前與利物浦前鋒穆罕默德沙拿同是有22個聯賽入球、在射手榜並列領先的卡尼，不但憑着為熱刺扳平的入球而以23球壓倒沙拿而獨佔金靴獎，下半場他又助攻予加里夫巴利射成3:1，總共助攻14次成為今季英超助攻王，並且是近22季以來第一位以及英超史上第三位入球及助攻數據都排在榜首的球員。

卡尼賽後在社交媒體上兩度發帖，他首先表示︰「以勝利去完成球季實在很好。因為很多原因，這是一個艱難的球季，但感謝所有的支持，亦感謝球迷的獎項。」卡尼又上載了自己手拿金靴獎和助攻王奬座的照片，並寫道︰「很高興贏得這些獎項！沒有球隊和職員整季的協助是不可能做到。」

27歲的卡尼是第三次贏得英超神射手，追平了舒利亞而僅次於曾四次成為神射手的亨利。根據英超官網，他亦是英超史上僅第三位單季入球及助攻次數都排第一的球員。第一個做到的是1993.94球季紐卡素的高爾，卡尼之前的一個則是1998/99球季列斯聯的哈索賓基。

hierry Henry (4) and Alan Shearer (3).

今季英超神射手前三名︰

23球 哈利卡尼（熱刺）

22球 穆罕默德沙拿（利物浦）

18球 般奴費南迪斯（曼聯）

今季英超助攻王前三名︰

14次 哈利卡尼（熱刺）

12次 般奴費南迪斯（曼聯）

12次 奇雲迪布尼（曼城）

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