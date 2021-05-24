英超周日正式落幕，今季曼城有驚無險地再次捧走英超冠軍之餘，效力藍月亮長達10年的功臣阿古路，英超生涯亦正式告終。在頒獎儀式過後，曼城領隊哥迪奧拿情緒激動地向阿古路表示敬意，揚言球會將無法取代阿古路的特殊地位，又透露這名的32歲阿根廷前鋒，將會簽約巴塞隆拿與美斯作戰。

今場賽事攻入兩球，累積184球成功打破朗尼為單一英超球會入球紀錄，同時是英超及曼城隊史神射手的阿古路，獲得冠軍獎牌後率先表示：「賽前我感覺很奇怪，我較喜歡去想美好的回憶，作為前鋒我的目標是入球，我很高興在我最後一場梅開二度，對我來說實在太捧了！當我來到這裡後，對於我和球會來說，第一個冠軍是最重要的；隨後曼城開始贏得更多冠軍，我十分高興因為在一個球會效力10年並不容易，對我來說這是一種榮譽。」

至於與阿古路合作了5季的領隊哥迪奧拿，賽後更眼泛淚光向阿古路致敬：「我們十分愛他，他對我們所有人來說都是特別的人物，我們不能夠取代他，在最後的30分鐘他證明了自己的質素。這是一個完美的結局，一個童話般的時刻，實在太好了。他取得了兩個令人難以置信的入球，以良好的心態完成比賽，現時我們在5前去準備歐聯決賽。」

哥迪奧拿又稱，歐聯決賽將可以有5個換人調動，阿古路仍有機會為曼城上陣，又透露這名下月將33歲的前鋒來季去向：「也許我可以告訴你一個秘密，或者他已接近與我心愛的球會巴塞隆拿簽約，他將有機會與史上最好的球員美斯一同踢球，我肯定他會十分享受，或者巴塞有他在陣會變得更強。」

阿古路全紀錄

10 - 效力曼城10季（2011-2021年）

12 - 為曼城贏得12座標本土錦標（5次英超、1次英足盃、6次英聯盃）

16 - 英超最多帽子戲法（16次）

184 - 單一英超球會入球最多、英超外援射手王（184球）

260 - 曼城隊史射手王（260球）

389 - 10年間為曼城上陣389場

英超史上入球榜

排名 球員 國籍 入球

1 舒利亞 英格蘭 260球

2 朗尼 英格蘭 208球

3 安迪高爾 英格蘭 187球

4 阿古路 阿根廷 184球

5 林柏特 英格蘭 177球

資料來源：英超官網

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