天水圍飛馬周日晚在港超聯爭標組最後一戰以1:5不敵於理文後，率先「收咧」，主教練郭嘉諾表示，要留住隊內所有球員，來季捲土重來，爭取進軍亞洲球會賽。

飛馬今季回歸天水圍，且再改組，季中曾爆出拖欠保險費而遭足總判罰停賽事件，欠保費事件其後獲解決，球隊亦如願躋身聯賽爭標組，可惜周日大敗於理文腳下，第3名不保，以17戰28分排第4名完成賽季，未能如球會高層所願進軍來年亞協盃資格。

今季重返飛馬任主教練的郭嘉諾表示，以一支新球隊來說，首季可取得九場勝仗，數目已經不少：「今季未能取得亞協盃資格，但已好接近；今年是第一年，球隊要不斷進步，名正言順進軍亞洲。」

完季後，飛馬首要是要留住現有球員班底，郭教練說：「本地與外援球員都未續約，但要加快與球員傾約，因為很多球會想簽我們的球員。」他亦透露與飛馬尚餘一年合約，期望可在這裡建立球隊。此外，郭嘉諾表示將勸老將法比奧多踢一季始掛靴，相信他會留隊。

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