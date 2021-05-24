20/21英超曲終人散，除了曼城近4季3奪冠軍外，今季英超還有很多令人值得留意的事情。其中韋斯咸和列斯聯異軍突起，兩隊都交出近年最佳成績。相反阿仙奴不進則退，25年來首次無緣歐洲賽。球員領隊方面，多隊今夏都會有大變動，其中73歲的水晶宮領隊鶴臣終退休，結束45年主帥生涯。熱刺射手哈利卡尼公開要求離隊，而曼城新星菲爾科頓今季日趨成熟，勢成為英格蘭下一代超新星。

最驚喜球隊：韋斯咸、列斯聯

韋斯咸最後取得65分和來季歐霸盃參賽資格，是該隊自85/86球季以來，在英格蘭最高級別聯賽得分最高的一季。列斯聯最後有59分排第9，也成為自00/01球季的葉士域治後，得分最高的升班馬。

最失望球隊：阿仙奴

上季贏得英足盃及季初贏得社區盾的阿仙奴，去年夏天更簽入韋利安、湯馬士柏迪等猛將，滿以為今季可以會有一番作為的兵工廠，季初竟錄得7場不勝，在聖誕節前夕更跌落第15位，距離降班區只差4分。幸一眾槍手下半季及時發力，更以一波5連勝結束球季，但在聯賽榜最終以一分之差不及熱刺排在第八位，25年來首次無緣歐洲賽。

最老領隊告別：水晶宮領隊鶴臣

在球隊周日作客0:2不敵利物浦後，今季英超年紀最大的領隊、73歲的水晶宮主帥鶴臣結束45年執教生涯。1976年在瑞典咸史達斯開始教練生涯的鶴臣更留下錦囊，呼籲會方快些跟將在今夏約滿的13至14名主力續約，否則下季將面對降班威脅。

最佳新星誕生：菲爾科頓

菲爾科頓在周日對愛華頓時射入一球，令他在各項賽事累積入球達16球，成為歐洲五大聯賽中，20歲或以下入球第3多的球員，僅不及德甲多蒙特的艾寧夏蘭特和法甲巴黎聖日耳門的摩斯堅恩。何況他並非前鋒，有如此高入球數字實難能可貴。另外，快21歲的他至今已贏得3個英超冠軍，難怪外界認為他前途實無可限量。

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