朱sir常言「變化比計劃來得快」，執教福建短短三年後，他轉到傑志，至今已15年。最初只負責行政，慢慢開始參與青訓，近年做過多次一隊「替工」後再建立傑志盛世。

朱sir去傑志初段只負責行政工作，有天會長伍健跟他說：「你是教練，不如你幫忙帶隊。」朱sir指當時傑志青年軍陣中有顏樂楓、夏志明等，「當時司徒文俊在教，Ricky（鄭兆聰）又幫幫忙。我幫忙之後，又做回老本行，慢慢改善球隊，四處找人，找了Lali（李嘉進），又在黃大仙找到阿凱（李毅凱），當時我去看一個在天台的比賽，見到這個『左腳仔』很有趣，我就問他踢不踢傑志。」

之後再經歷過巴塞足球學校，到現時的傑志足球學院，他還記得與鄭兆聰於九龍灣選球員，「由早上選到夜晚，鄭展龍、茹子楠、戴偉浚，很多都是當時選。」

搞青訓成功，做主教練更成功。朱sir可算是最強替工，「我當年替工三次，三次之後都很多冠軍。高美斯那次冠軍，之後加西亞，輸東方一分，接着連續兩次冠軍，就直至上季。」朱sir以教練身份為傑志贏過13個冠軍，包括五次聯賽冠軍，「傑志曾指以前在銀牌很欠運，我都拿過兩屆。黃洋有天說朱sir你拿過很多冠軍，我說是呀，不是驕傲，但沒你們感染球隊，怎會有這好成績，這是傑志優良傳統，有好球員感染球隊。」