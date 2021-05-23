周日英超煞科，焦點落在前四爭奪，車路士、利物浦，以及李斯特城3隊爭奪2張歐聯入場券。結果，季尾反彈的利物浦主場輕鬆過關，而車路士雖然爆冷不敵阿士東維拉，但因李城同樣落敗之下，最終仍成功躋身前四，來季將與冠軍曼城及亞軍曼聯代表英超征戰歐聯。

文：亨少

煞科戰10場比賽同時上演，三支球隊分途出擊，戰情同樣由頭精采到尾。賽前排第3的車路士上輪主場2:1擊敗李城，原本屬三隊中優勢最大，而對維拉一戰亦精銳盡出，可惜遲遲未能開紀錄，更在臨完半場前被舊將貝特蘭查奧爾一記帶幸運成份的入球先開紀錄。

易邊再戰藍戰士不僅未能扳平，更在52分鐘因中場佐真奴費路禁區內踢跌貝特蘭查奧爾，球證吹罰12碼，安華艾加斯操刀命中拉開至2:0。雖然其後有芝維爾破蛋，但最終仍以1:2爆大冷落敗。

舒米高烏龍成輸波罪人

然而，三隊中最早開紀錄的李斯特城，一度靠射手占美華迪射入2記12碼領先熱刺2:1。不過76分鐘熱刺一次角球攻勢，門將卡斯柏舒米高出迎打手槌失誤擺烏龍，隨後再被後備入替的加里夫巴利梅開二度，反輸2:4之下斷送前4席位。一度遠離前四的利物浦主場迎戰水晶宮，靠沙迪奧文尼上、下半場各建一功2:0輕取對手，最終更以69分後上爭得季軍，而輸波的車路士仍以67分力壓只有66分的李城以第4完成球季。

熱刺壓阿仙奴踢歐協聯

至於其他歐洲賽席位，煞科日以3:0大勝修咸頓的韋斯咸，將與第五位的李斯特城出戰來季的歐霸盃。至於尾段成功反勝的熱刺，就以1分力克以2:0擊敗白禮頓的同市死敵阿仙奴，將會出戰首屆歐協聯。

提早贏得冠軍的曼城煞科戰迎愛華頓，雖然周六要出戰歐聯決賽，但領隊哥迪奧拿仍排出強陣應戰，季後離隊的阿古路未任正選。強陣出擊之下，半場已經領先2:0，65分鐘阿古路亦後備入替馬列斯，分別於71及76分鐘連入2球，最終大炒對手5:0。除了用勝仗送別這位效力10年的老臣子外，保持不失之下令門將艾達臣摩拉斯以19場不失球奪得今季的金手套獎。