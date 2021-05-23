本季英超曲終人散，是時候總結對上一年的最佳和最差收購，哪些新兵來到後，增強了球隊實力或補充了隊內的空缺；又有哪些新兵來到後被看成失敗之作，甚至是水貨之最。上一篇介紹了今季五大最佳收購，接下來就要看看有哪些最差收購。

2020/21英超5大最差收購

雲迪碧克（曼聯）

前球會：阿積士

位置：中場

轉會費：4,000萬鎊

簡評：原本大家頗期望看到他與般奴費南迪斯及保羅普巴能在中場擦出甚麼火花，結果未有受到主帥蘇斯克查重用。不過，即使有時被委任正選，也無法交出預期表現。全季英超上陣19場，僅得4次正選，並只在去年9月對水晶宮一仗首次上陣就取得入球，但及後就無以為繼，但蘇B沒有研究將他放在甚麼位置去釋放他的潛能，也是原因之一。

韋利安（阿仙奴）

前球會：車路士

位置：中場

轉會費：免費

簡評：雖然是一宗自由身交易，但與預期來到後可帶給球隊的作用落差甚大，完全與車路士時期的他判若兩人。全季只射入1球，是他來到英超後生涯的最低潮，以往最耍家的組織反擊能力，或因隊友如奧巴美揚及拿卡錫迪等發揮也不怎麼樣，帶不出效用，最糟糕是個人的突破能力也在下降，在季中多被貶為後備甚至遭棄用，也十分合理。

迪姆華拿（車路士）

前球會：RB萊比錫

位置：前鋒

轉會費：5,300萬鎊

簡評：作為隊內第一前鋒，上陣35場29次正選，卻慘得6個入球，比中場隊友的入球率還低。把握力太弱為人詬病，多番糟蹋拍檔傳送，敗家鏡頭屢見不鮮，而且越位次數已冠絕今季英超。不過，他在隊內不是全無作用，竄擾力強及走位靈活，在前場與隊友配合時產生極大威脅；早前自歎今季非常欠運，但正如一些球評家所說，不能以此作為藉口。

賴恩費沙（紐卡素）

前球會：般尼茅夫

位置：中場

轉會費：免費

簡評：踢不出效力般尼茅夫時的水準，與同樣由該隊過檔的前鋒哥林威爾遜一天一地。今季只曾在英聯盃入過1球，兼且不斷受傷患影響，無法獲穩定的上陣時間去表現自己，被不少名宿批評他的比賽態度不夠積極。幸好去夏以自由身過檔，在隊內薪金也不入頭五位，紐卡素已將損失減至最低。

利安比維斯達（錫菲聯）

前球會：利物浦

位置：前鋒

轉會費：2,350萬鎊

簡評：錫菲聯被「搵笨」，出價超過2,000萬鎊購入這位利物浦年青前鋒，完全貨不對辦，上陣27場比賽零入球。前領隊基斯韋達初時讓他嘗試不同位置，希望他慢慢找到入球觸覺，只可惜不論將他放在正箭頭抑或邊線，都一樣缺乏威力；單對單把握力甚差，糟蹋不少入球機會，而韋達兩個多月前被炒魷，有指與這宗失敗收購也有關係。

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