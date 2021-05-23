周日F1上演摩納哥站正賽，季內首次排頭位出賽的法拉利車手勒卡歷因戰車出問題被迫退賽，排次名的紅牛韋特本漁人得利，最終毫無威脅之下由頭帶到尾，個人首次於摩納哥站封王。

上周六的排位賽勒卡歷於尾段不慎撞車，但亦因此令排位賽提早結束，成功保住頭位。周日車隊本公佈消息指戰車未受意外影響，可如常出戰，然而開賽前勒卡歷發現變速箱出現問題，車隊未趕及修理下最終被迫退賽，亦令這位於摩納哥出生的車手至今生涯尚未成功於主場完成賽事。

勒卡歷退賽下，次席的紅牛韋特本變成頭位出賽，起步後就拉開平治的保達斯超過一秒距離。上站平治車隊策略上技術性擊倒紅牛，但今仗卻接連出事，首先次席的保達斯於第31圈入站換胎，但因換胎時出現問題未能將右前胎拆出，無奈之下退賽。全場最早入維修站換胎的咸姆頓，則被原排在身後的加斯利以及維達爾換胎後超前，這位七屆世界冠軍隨即在無線電中質疑車隊的策略，結果黑帝只能以第7名完成賽事。

最終韋特本由頭帶到尾，以1小時38分56秒820贏出今季的第2個分站冠軍，法拉利的辛斯Jr.位列第二，麥拿侖的諾里斯就以第三衝線。

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