英超已完成10場煞科戰，最矚目的前四之爭，利物浦主場破水晶宮2:0後，憑季尾5戰全勝後成功衝上第3，保住歐聯席位。另一邊廂，車路士與李斯特城兩場比賽的戰果就峯迴路轉，雖然車仔作客最終爆冷敗給阿士東維拉1:2，但因李斯特城同日在領先熱刺2:1下，反輸2:4，最終繼上季後再次在煞科日跌出前四，連續兩年都失歐聯參賽資格。

前四爭奪戰甚至歐霸盃及新興歐洲賽事歐協聯的席位，固然鬥得精采，英超煞科同樣充滿一些溫馨場面，包括季後離開所屬球隊的一班戰將及領隊，獲得熱情歡送，包括利物浦中場韋拿杜姆、狼隊教練紐奴及李城隊長韋斯摩根等，但最矚目一位就是曼城前鋒阿古路，煞科戰對愛華頓依然被哥迪奧拿收在後備席，但賽前隊友們列隊歡迎他進場，當球隊在比賽中遙遙領先至3:0後，這位效力了10年的阿根廷射手終於下半場65分鐘入替，結果在71及76分鐘接應另一老將費蘭甸奴的傳送，頭頂腳踢省兩粒，助球隊最終大勝5:0，完美告別。

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