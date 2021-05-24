拿玻里周日在最後一輪意甲被到訪的維羅納逼和1:1而失分後，被同日以4:1大勝博洛尼亞的祖雲達斯超越而跌落第五位，錯失來季歐聯席位，教練加度素賽後被辭退。至於已篤定降班的賓尼雲圖同日作客以1:1逼和拖連奴後，主帥恩沙基表示當球隊開始失利便感到「孤獨」，並證實自己將會離隊。

周日煞科戰前，拿玻里以76分排第四，領先第五位的祖雲達斯1分，但被中游球隊維羅納逼和後，祖記以1分之差壓倒拿玻里而升上第四位。賽後，拿玻里班主迪羅倫迪斯在Twitter上公佈加度素將會離任。迪羅倫迪斯說︰「親愛的Rino（加度素），很高興與你一起度過兩個球季。謝謝你的努力，不論你到哪裏我都祝你成功。」

賓尼雲圖今季19場比賽過後曾經排在第11位，但下半季只取得11分並且只贏過一場（作客祖雲達斯）。恩沙基周日賽後表示︰「當我們獲勝時很團結，但當開始輸球我感到孤獨，他們甚至發表聲明，指摘我沒有看對克羅托內的最後5分鐘比賽。我不能接受謊言，在失敗之後亦必須成長。我很失望，我的團隊和我每日工作10個小時。」

被問到是否會離隊，恩沙基說︰「是的，我有責任要承擔，我是昂首離開……然而我不是唯一有責任的人。我們以很大優勢贏得意乙冠軍一直自信地比賽。太多事情被低估，這樣不可能進步。」

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