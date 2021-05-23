馬德里體育會以兩分力壓皇家馬德里封王，巴塞隆拿落後七分僅獲季軍。其中馬體會近5年來西甲積分首次突破「80+」，去夏引入蘇亞雷斯後搶分能力明顯提高，反觀競爭對手「皇巴」受制於財政危機，未有太大引援終致戰力下降，甚至走上籌組歐超聯的「歪路」。

皇巴多年來一直雄霸西甲球壇，其中16/17球季更同獲「90+」積分，最終皇馬僅以三分力壓巴塞封王，當時馬體會只得78分排第3。但近年兩軍有種不進則退的感覺，當中皇馬仍依靠賓施馬及莫迪歷這批歐聯三連冠功臣；巴塞在尼馬與蘇亞雷斯先後離隊後更徹底變成美斯一人球隊，防線碧基老去，基文迪朗格勒又犯錯不斷，結果2軍近2季都先後經歷過四大皆空。

事實上，去夏受到肺炎疫情嚴重衝擊，皇馬今季罕有地零收購，巴塞除與祖雲達斯換來比真歷，玩弄財技外亦缺有效果的收購，如轉會費達6,000萬歐元的比真歷表現便未如理想。皇馬主席佩雷斯牽頭籌組歐超聯，打算解決財政危機，但最終在九間球會退出下失敗告終。然而來季想要重奪西甲冠軍，就必須要在轉會市場增強實力，基利安麥巴比、艾寧夏蘭特等實力戰將能否成功加盟，料將影響來屆西甲的爭標形勢。

文：尊嘉