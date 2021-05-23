千禧年代港甲總是隊數不足，充斥着中國球會的那個時候，曾出現過一支名為福建的球會。有着很中國的名字，福建確實與福建有關，但福建確實是香港球會，在港甲的短短三季，出產過一些名將，更曾受剛為傑志蟬聯港超的最佳教練朱志光啟蒙。

記者/攝影：禤家民

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南城地產、香雪製藥、日之泉等，千禧年代有過不少這些來自中國的球會出戰當時港甲。01/02球季取得港乙冠軍而升班的福建，名字甚至比那些中國球會更中國，但卻是不折不扣的香港球會。福建雖然只留在港甲短短三個球季，但不時踢出驚喜，名副其實是「蔗渣價錢踢出燒鵝味道」，出產過唐建文、蘇來強、黃展鴻、趙俊傑等在職業球壇多年的球員，現為傑志總監兼主教練的朱志光，也是在福建展開教練生涯。

邀朱sir談福建，他先說自己做球員時的經歷，直言1980年代球市好，物價也不像現在高，所以球員很少計劃掛靴後的生活，「以前能賺錢，付了首期就OK啦，在香港解決了住，就很多事都容易解決。」他說當時樓價不像現時般，很多球員都可以負擔，「當時球員不重視基本薪酬，獎金才最重要，有時球隊發現金獎，踢完就付，有人甚至不帶錢包來比賽，踢完就有錢。」他指當時做個銀行經理，月薪可能只有3,000多元，但一場比賽的獎金，可能已有800至1,500元。

辦工作證搞波衫一腳踢

如當時大部份球員一樣，朱sir也沒有計劃過掛靴後成為教練，這時候他又再次道出他的名言，「變化比計劃來得快，真的。」朱sir掛靴後繼續踢衞生波，認識一些球會中人，有一日被問到，「朱仔，你有在做教練，有球隊想找你幫忙。」結果朱sir就成為了福建升上甲組後的教練，他笑言：「福建當時給我的感覺是搞籃球、有翁金驊等港隊成員。那時在球會有自己房間，處理註冊、申請工作證等，當時只有幾間大會有專人做，小球會呢，我後來不知怎摸索一下，就懂搞工作證和球員註冊。」連球衣也是朱sir負責，當時他第一年找到Puma，之後又有美津濃贊助，「顏色都是我定，球會最初說過要綠色，但我用黃色和藍色也沒人過問。」

升上甲組後，福建組軍也靠朱sir，「有些球員我本就認識，是我踢星島時的青年軍，球圈不大，知道怎樣找球員，搞福建要甚麼球員，搞傑志找甚麼球員，你要很清楚，像做導演監製。」問他在福建第一個找的球員是誰，朱sir思考良久，「好像也是唐建文，他15、16歲已經跟隨我，那時朋友叫我去踢球，他跟他叔叔去踢就認識了。唐文頗乖，現在成家立室，又入選港隊，對巴林踢得不錯，我在場邊看着都無限感慨。我不是特別照顧他，我對球員一視同仁。」

高梵賣牛來港白鞋試腳

在當時福建陣中，最後發展得最好的是加納鋒將高梵，也可算是是艾力士和朱兆基外，朱sir另一個經典，「以前跑馬地，差不多每天都有人來試腳，特別是非洲。我很記得當天他（高梵）穿上白鞋，不是純『白飯魚』，但都跑得好快，我就是看中他跑得快，讓他留下。」非洲球員為求改善生活，決心很大，「他告訴我賣了隻牛來買機票外闖。」

朱sir指出名處理死球好的蘇來強，當時連開角球都乏力，「但他就是不認輸，跟大眼（黃展鴻）都有一個優點，就是基本功好，踢街波長大，一直打小組。」他指兩人首季經驗不足，對抗性差而常被搶走控球，但一季後已適應，朱sir續說：「但一支球隊不可以全部用這些球員，要有跑得快，隊友都笑高梵球技不佳，只懂奔跑，但足球成就最好的就是他，他在大陸接近10年，平均一個月賺多少？他最後一份合約，球隊踢港超（富力），都17、18萬月薪。他在加納有間學校，在美國認識了女朋友，邁阿密有屋。我看着他當年買個菠蘿包都沒錢，我經常買給他吃，他很喜歡的。」

最後一戰幾阻晨曦奪冠

朱sir有深刻印象的還有張春暉，「他很會拖時間，我沒教他的，他知道球隊要跟時間競賽，有時接個高空球，故意撞在別人身上再倒下，自己脫下手套，然後又要找人為他戴上。當你實力比人弱就會這樣，是足球比賽一部份。」

防守反擊、拖時間，就是當時福建的生存之道。不被看好下，福建最終留在甲組三個球季，很多強隊面對福建也不能保證全身而退，朱sir特別記得晨曦和愉園鬥到最後一輪的04/05球季，煞科戰前愉園與晨曦同分，但得失球佔優，愉園擊敗傑志就極有可能封王；晨曦面對要護級的福建，除了要全取三分，也要盡力追得失球數。結果，愉園只與傑志以3:3賽和，但晨曦也不是輕易贏到冠軍，朱sir說：「好多人以為很容易贏，但我們到80多分鐘才失守。」晨曦該仗在83分鐘由亞古沙建功，以1:0擊敗福建封王，而這亦是福建在港甲的最後一仗。

福建三季啟發防守思維

難忘的還有同季對流浪一仗，補時長達15分鐘，「我記得有球迷扔鞋出球場，場上一片混亂。我估計球證覺得球員拖時間，但拖時間就多補7、8分鐘，這麼長不如多打半場？」

福建的經歷，可算是為朱sir打下了根基，「那幾年建立了我的防守思維，香港足球甚麼時候很直接，甚麼時候不直接，當時啟發了我很多。」朱sir最近很喜歡用錢包作比喻，「教防守容易，不用想怎走位等。像有人給你錢包看管，給個大餅叫你小心不要丟失一樣而已。」今季帶領傑志完成2循環14場賽事後僅失9球，也許與10多年前福建的啟示有關。