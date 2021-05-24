周日PGA美國錦標賽第四輪賽事，在榜首力壓群雄的美國老將麥高遜，最後一天賽事打出73桿表現，以總桿數低6桿的282桿封王，成功拿下個人第6個大滿貫錦標，更以50歲之齡成為史上最年長大滿貫冠軍得主。50歲仍在打職業賽絕不容易，麥高遜坦言自己要特別努力操練維持體能，幸好這一切都是值得的。

麥高遜於上周六第三輪賽事後，雖以低標準桿7桿成績排榜首，但身後的兩屆冠軍高普卡僅以1桿之差，威脅其大滿貫錦標位置。兩人於周日最後一輪賽事續鬥得激烈，這位50歲名將打完首9洞後僅擁有2桿優勢，不過接下來高普卡有接連失誤，麥高遜捉到小鳥後拉開至5桿差距。隨後他一度在13洞把球打了落水，但高普卡和南非球手奧舒臣未能把握機會。打至18洞已有2杆優勢的他，基本上已確定冠軍到手，結果現場過千名觀眾包圍果嶺，見證麥高遜奪冠一刻。

麥高遜最後以總桿數低6桿的282桿封王，勇奪個人第6「貫」，曾贏過05年PGA錦標賽冠軍的他，對上一次在大滿貫封王已是13年的英國公開賽。今次一舉封王，他更打破波路斯在1968年以48歲之齡在PGA錦標賽封王的紀錄。他賽後表示，由於自己已年紀大，要花上很多時間練體能和技術，結果他戰勝了全年最強大的參賽陣容，本周賽事包括了99位世界排名前100位的選手。

他說：「我頗為緊張的，但今賽打得非常出色。這種感覺非常棒，當所有事都像不可能時，我選擇相信，我希望其他人都能找到這種信念。我要花更多的努力和心機，去維持我的體能和其他技術，但感恩這一些都是值得的。我很喜歡這場比賽，也喜歡自己正在做的事，更喜歡挑戰其他偉大球手。」高普卡最後和奧舒臣同以總桿數低4桿的成績，並列第2。

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