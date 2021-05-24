阿仙奴於周日英超煞科主場以2:0擊敗白禮頓，今季結束後將會離隊的巴西中堅大衛雷斯，亦踢完他在槍手生涯的最終戰。賽前大衛雷斯特意在更衣室講話跟隊友說再見，期間他更幾乎感觸得落淚，他表示自己一直以來都希望為隊友獻出所有，只要他們高興，他就高興。

大衛雷斯於本月中跟球隊會面時，已表達了希望在季尾約滿後離隊的意願。這位34歲守將在2019年8月，以800萬鎊（約8,800萬港元）身價從車路士轉投阿仙奴，儘管加盟後首季表現備受批評，但領隊阿迪達仍決定跟他續約一年。回顧他在槍手兩年生涯表現不算理想，但大衛雷斯為阿仙奴獻出自己所有，周日鬥白禮頓是他離隊前最後一次為槍手上陣，賽前他於訓練場跟隊友道別，一字一句非常感人。

「如果這兩年來，我在某個時刻對你們做過甚麼不好的事情，對不起大家，我的目標總是希望為你們獻出我所有，我總是希望為幫助到他們。我猜你們也感受到，我是個很有團體性的人，所以見到你們高興，我就高興了，我嘗試做最好的自己。非常感激大家，希望我能快些再遇見你們。我退役前還會多踢幾年，之後就會擔任教練，因此這裏某些人未來或會成為我的球員！要完成一個生涯並不容易，但有上帝眷顧我們，這總是美好的。我只想跟大家說，尤其年輕一群，好好享受足球，因為它轉眼即逝，曾經我是更衣室裏最年輕的球員，現時我已是最大年紀的一位。」

大衛雷斯雖然表示還會多踢幾年才掛靴，不過他未有交代自己未來的去向。早前就有傳美國及阿聯酋球會均有興趣邀請他加盟，他過往亦透露過盼重返成名地賓菲加，作為職業球員生涯最後一站。

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