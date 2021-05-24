今季慘遇傷兵潮的利物浦，在英超煞科前數周爭四機會仍然不大，但他們憑季尾反彈聯賽十場不敗，最後能壓過車路士以聯賽第三名完季，取得來季歐聯席位。度過如此戲劇性的一季，領隊高普亦表示為紅軍感到非常自豪，更形容爭前四在數周前對他們來說，仍是個幾乎不可能的任務。

紅軍季初便有中堅華基爾雲迪積克（VVD）膝蓋十字韌帶重傷收咧，隨後再接連有祖高美斯和祖爾麥迪比重創，再有客串中堅角色的佐敦軒達臣和法賓奴泰華利斯等多位球員受傷，紅軍一度陷入中堅荒。至近月紅軍爭到前四的機會仍相當渺茫，他們上月距離前四球隊還有不少差距，但結果他們憑季尾聯賽十場不敗，包括周日英超煞科主場以2:0擊敗水晶宮，加上一同爭前四的車路士和李斯特城同日失分，利物浦最後還反壓車仔升上聯賽榜第三，奪得下季歐聯資格。

對於球隊完成一個幾乎不可能的任務，高普都為紅軍球員感到驕傲。他說：「意義非常重大，若5至8周前有跟我說，我們最後可奪得聯賽第三，那是我們能力範圍以外，幾乎是不可能的。即使今季有好的事情發生，其實感覺亦不是好的，傷患足足纏繞了我們一季。幾周前我都沒想過能以第三名完成球季，但對上10場我們贏了8場，所以現在才做到。我們真的面對很多問題，就像今場只是上半場兩個中堅已受了傷，里斯威廉斯更自般尼的比賽後都沒有操練，因為他的大腿筋受了傷，這就是我們今個球季的縮影，不斷地有傷患問題要擔心，但現在我們以第3名完成，我都沒話可說了。」

「一直跟傷患搏鬥，然後以英超第三完季，大概是我們人生上過最好的一課吧，由五星期之前我們甚麼都沒有，到現在我們得到了歐聯席位，真的是一個巨大的成就。球隊非常優秀，外人真的不會明白，因為我們是利物浦，我們要踢出表現，我們要戰鬥，我們一直解決了不少問題。這班傢伙真的很出色，曼城今季贏到英超冠軍也是正常的，再次恭喜他們。」

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