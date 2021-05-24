季後離隊的阿仙奴中堅大衛雷斯，周日英超煞科日度過了槍手生涯最後一場聯賽，賽後隊友們高興為他送別。不過小將加比爾馬加希斯似乎興奮過頭，其間甩了一隻牙，結果要尋覓整個酋長球場找回那隻牙齒，引來隊友哄堂大笑，亦令今季表現失望的阿仙奴，以輕鬆方式來結束球季。

23歲的加比爾馬加希斯，在槍手煞科日2:0擊敗擊敗水晶宮一仗有不錯表現，賽後他跟隊友們在酋長球場中央為大衛雷斯farewell，他亦上前跟這位巴西中堅擁抱。但隨後他發現自己少了一隻牙，並用手指着自己的牙齒，隨即引來韋利安等隊友大笑。

據指加比爾馬加希斯最後要由槍手職員幫手，花了20分鐘在草地尋覓，在幾乎要放棄下終於搵番隻牙。他之後還風趣在ig story發帖，跟球迷表示自己已找回那顆牙齒，叫大家不用擔心。槍手上季贏得英足盃及季初贏得社區盾，今季卻最終以一分之差不及熱刺排在聯賽榜第八位，25年來首次無緣歐洲賽，今次的鬧劇可讓阿仙奴以歡笑結束球季。

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