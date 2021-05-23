近六季由皇家馬德里與巴塞隆拿壟斷西甲的局面，今年終被馬德里體育會打破。儘管外界普遍相信來屆西甲仍是「皇巴」天下，但兩隊台柱至今仍未決定去留，大大增加新季變數。

皇馬在西甲衞冕失敗，自09/10球季以來首次未能贏得任何冠軍，教練施丹賽後表示，會在未來數日與會方商談去留問題：「我們在未來數天會與球會以及合適的人會談，看看會發生甚麼事情。不僅是關於我自己，亦關乎球會來季要做甚麼。」2019年3月回巢第2度執教皇馬的施丹，要到2022年才約滿，但他一直拒絕承諾下季會繼續領軍。對「銀河鑑隊」今季四大皆空，這位法籍教頭直言感到憤怒：「我們今季贏不到任何冠軍……我的心情？我很生氣，因我們贏不到聯賽冠軍。如果你問我，這就是答案。」

受到季前「美斯出塞」風波影響，巴塞今季只得第三名。儘管早前有報道指，美斯已同意續約兩年，但最新消息又謂，這位33歲阿根廷球王仍未決定留。《世界體育報》指，美斯團隊否認已跟巴塞達成續約協議。報道指，美斯是否留隊，將取決於會長拿樸達的組軍方針，以及具體個人薪酬條件。雖然有指巴塞已準備簽入將約滿離開曼城的阿古路，加強前線進攻火力，但其實迄今為止，會方仍未正式向美斯提出報價。

文：童健