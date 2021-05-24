曼聯周日作客以2:1戰勝狼隊，以勝利結束今個英超球季，並成為了英格蘭頂級聯賽史上第四支全季不敗的球隊。

憑着小將伊蘭加建功及桑馬達在上半場補時射入12碼，曼聯以2:1擊敗狼隊，取得自2012年以來在摩連納斯球場的首場勝利，將球隊在英超客場不敗紀錄改寫至26場，包括今季全季的19場。曼聯領隊蘇斯克查賽後對BT Sport說︰「真是了不起的成就。話說回來，我們的主場表現沒有那麼出色，但我們會為全季客場不敗而自豪。」

英格蘭頂級聯賽四支全季客場不敗球隊︰

2020/21 曼聯

2003/04 阿仙奴

2001/02 阿仙奴

1888/89 普雷斯頓

今季獲英超亞軍的曼聯，在煞科戰力克狼隊後，與阿仙奴保持的最長客場不敗紀錄只差一場，下季季初便有機會打破這項紀錄。

英格蘭頂級聯賽最長客場不敗紀錄前五位︰

27場 阿仙奴（2003年4月至2004年9月）

26場 曼聯（2020年2月至現在）

23場 阿仙奴（2001年8月至2002年9月）

21場 諾定咸森林（1977年12月至1978年11月）

21場 利物浦（2019年1月至2020年2月）

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