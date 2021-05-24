韋拿杜姆周日在利物浦的煞科戰以隊長身份領軍出戰，帶領球隊以2:0擊敗到訪的水晶宮，成功取得來季歐聯席位。賽後，利物浦為最後一次替球隊披甲的韋拿杜姆舉行了送別儀式，而這名荷蘭國腳承諾，自己終身都會是紅軍球迷。

將於6月底約滿的韋拿杜姆，周日在比賽第78分鐘由占士米拿入替時獲熱烈掌聲，賽後，隊友和球隊職員亦列隊向他致意，會方並向他贈送紀念品。

身穿5號球衣的韋拿杜姆，自2016年由紐卡素加盟利物浦以來，各項賽事上陣237場射入了22球，贏得英超、歐聯、世界冠軍球會盃和歐洲超級盃四個重要冠軍。

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