西班牙周一公佈今屆歐國盃的24人大軍名單，皇家馬德里兼西班牙國家隊隊長沙治奧拉莫斯未能入選，令西班牙可能出現近年來首次未有來自皇馬的球員出戰國際大賽的情況。

西班牙國家隊教練安歷基周一出席記者會，公佈狂牛兵團首批24人歐國盃名單，自2008年開始從未缺席國家隊所有國際大賽的後衞沙治奧拉莫斯未有入選，意味着這位35歲老將無緣第4次參加歐國盃。

除了拉莫斯外，丹尼爾卡華積、拿祖費南迪斯、艾斯高、和馬高阿辛斯奧等效力皇馬的國家隊常客同樣未有入選今次歐國盃名單，令今次西班牙出現「零皇馬球員」的情況。

剛於本月成功入籍西班牙的曼城中堅拿樸迪成為了今次點兵名單之中，首次獲得徵召的新丁。教練安歷基在記者會上主動談及拉莫斯和拿祖費南迪斯未有入選的問題：「我明白關於拉莫斯未有入選的事是有爭議的，我認為這是正常現象，我希望這個決定不會為球隊帶來影響。我不會質疑拿祖的水平，但名單之中亦有幾位球員表現很好，他們值得擁有入選的機會。」

西班牙國家隊24人名單

門將

迪基亞（曼聯/英超）

烏尼西蒙（畢爾包/西甲）

羅拔山齊士（白禮頓/英超）

後衞

拿樸迪（曼城/英超）

艾利加西亞（曼城/英超）

艾斯派古達（車路士/英超）

迪亞高洛蘭迪（列斯聯/英超）

柏奧托利斯（維拉利爾/西甲）

荷西加耶（華倫西亞/西甲）

佐迪艾巴（巴塞隆拿/西甲）

馬高斯洛蘭迪（馬德里體育會/西甲）

中場

布斯基斯（巴塞隆拿/西甲）

柏迪（巴塞隆拿/西甲）

洛迪卡斯簡迪（曼城/英超）

堤亞高艾簡達拿（利物浦/英超）

佐治高基（馬德里體育會/西甲）

法比安彭拿（拿玻里/意甲）

前鋒

丹尼爾奧莫（RB萊比錫/德甲）

奧耶沙巴爾（皇家蘇斯達/西甲）

艾華路莫拉達（祖雲達斯/意甲）

費倫托利斯（曼城/英超）

艾達馬查奧爾（狼隊/英超）

謝拉特摩蘭奴（維拉利爾/西甲）

沙拉比亞（巴黎聖日耳門/法甲）

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