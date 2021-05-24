英超周日煞科，但車路士和曼城亦要在周六的歐聯決賽碰頭，周一車路士領隊杜曹出席記者會，更表示缺席煞科日的中場尼高路簡迪可復出，但門將艾度亞文迪的傷勢暫不確定，屆時可能由阿列沙巴拿加把關。

車路士在煞科日作客不敵阿士東維拉，但因為李斯特城主場不敵熱刺，令車路士最終能以第四名完成球季，保住來季的歐聯參賽資格。杜曹表示：「能夠以前四完季是好事，但我們討厭落敗，所以感覺有點奇怪。不過，這個亦是球隊今季的一大目標，而目前球隊只餘下一場賽事，他們亦只有一個目標。」

杜曹表示球隊心理上需要休息，球隊將會在周三復操，對於缺席煞科日的簡迪，他指這位法國中場可以在決賽上陣：「他在周六已經復操，隊醫沒有告訴我他的情況有變差，對我來說是個好消息。」不過，艾度亞文迪在鬥維拉時傷及肋骨，更需半場退下火線，杜曹表示：「最新的消息是，我們希望他能夠在周三復操。假如他可以，決賽就會上陣，但假如他不能，我們仍有阿列沙巴拿加。」

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