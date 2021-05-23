網隊不愧為今季總冠軍大熱門，上周六在NBA季後賽東岸首圈第一回合亮相，憑「三巨頭」合力攻入82分，於主場以104:93擊敗塞爾特人，在7場4勝制的系列賽打響頭炮。身處西岸的小馬，則在取得「三雙」的當錫（Luka Doncic）帶領下，作客以113:103擊敗快艇旗開得勝。

杜蘭特（Kevin Durant、KD）今仗有32分及12個籃板球，K艾榮（Kyrie Irving）得29分，夏登（James Harden）亦為網隊貢獻了21分、9個籃板球及8次助攻。今仗有超過14,000名觀眾入場，夏登承認在閉門作賽多時之後，一時間未能適應有球迷在場打氣，因而影響了初段的表現，令網隊半場落後47:53。

塞爾特人在第3、4節，分別都只有20分進賬，KD就將勝利歸功於下半場嚴密的防守。「當你專注防守，便會漸漸佔得上風，我們在下半場就是這樣。」杜蘭特說。「我們互相補位，『孭位』方面亦做得很好。大家在第二回合，也要保持這種水準。」

受制於網隊的防守，塔圖（Jayson Tatum）是役只為綠軍取得22分，史馬特（Marcus Smart）與K獲加（Kemba Walker）分別亦僅得17分及15分。第二回合將於周二上演，並會繼續由網隊主場。

另一邊廂，當錫就交出31分、10個籃板球及11次助攻，協助小馬在西岸首圈第一回合，作客以113:103擊敗快艇。這已是當錫職業生涯內第二次在季後賽，交出30分或以上的三雙，據ESPN統計顯示，NBA歷來就只有傳奇中鋒渣巴（Kareem Abdul-Jabbar）及勒邦占士（LeBron James），能以22歲之齡造出如此佳績。

文：童健