周一挪超上演榜首大戰，由首位的洛辛堡迎戰次席的莫迪。由於洛辛堡近仗迎莫迪往績佔優，而且大利[4球]，喜歡扒冷的朋友，今役不妨信往績，吼總入球開[4球]，以及補洛辛堡勝3:1的波膽。（球賽編號：星期一10；明日2:00am開賽）

傳統挪威勁旅洛辛堡已失落了兩季聯賽，今季當然不容有失，球隊目前以4戰得8分居首，只多第2、3位的莫迪與波杜基林特1分，而且多賽一場，因此，形勢其實不算十分佔優，今迎莫迪時自然力爭全取三分，誓要一舉擊敗主要競爭對手。陣容方面，上仗連中三元後在今季聯賽已有五球進賬的中場薩查尼亞臣會繼續擔正，而其餘主力如前鋒莫連斯及翼鋒維基亞等亦能候命，洛辛堡陣容頗為完整。

前季冠軍的莫迪今季聯賽獲2勝1和，所失的兩分是作客賽事，而且球隊近五季作客洛辛堡全敗（見附表1），就算有射手奧莫爾桑夫腳風順，今季已入了六球，都不宜過份高估。

由於洛辛堡近五次迎莫迪全勝之餘，而且全部總入球都在三球或以上，當中更有4次是開[4球]，並有3次以3:1勝出，喜歡博賠率的朋友，今役可以吼「總入球」[4球]及「波膽」洛辛堡勝3:1。

波杜搶攻追「半大」

至於衞冕的波杜基林特到訪包尾的白蘭恩一役，則宜取「半場入球大細」[1.5球]的「半大」。波杜基林特踢法主動，近7場客場就有6場半場已開「大」（見附表2）；今役波杜基林特作客三戰皆北的白蘭恩，相信甫開賽就搶攻，不難開「半大」。（球賽編號：星期一2；明日0:00am開賽）

文：數人