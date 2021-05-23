曼城四年三捧英超，藍月盛世在哥迪奧拿旗下打響，利物浦則衞冕失敗，幸最後仍能搶得前四完季。另外四支Big 6，曼聯仍未在後費格遜時代重奪寶座，可改善之處不少；北倫敦雙雄越踢越頹，要衝上爭標行列不是一兩季的事，反而車路士改由杜曹領軍始見穩定，或者下季才輪到他們發威。不過，撇除成績，今季對Big 6的最大衝擊，絕對是臨近季尾發生的歐超聯風波，即使現時告一段落，但也預示英超未來可能存在不少變數。

包括英超Big 6在內12支歐洲豪門，4月時突然高呼來季要創辦一項名為歐洲超級聯賽（歐超聯）的計劃，欲打破現有聯賽及歐洲賽事制度，自組一個脫離歐洲足協（UEFA）管控的體制，仿如足球界的「政變」，結果成立僅48小時就因為遭到各方反對而倒台，Big 6們爭相宣佈退出，免受UEFA及英超賽會嚴懲。不過，發生的還是發生了，英超賽會及其餘14間球會已經與Big 6之間產生了裂痕，決定打壓及限制他們的話事權，部份代表在賽會內部已被削職，其中曼聯執行副主席活華特，也因此事要宣佈季尾離開紅魔。

同時，此風波也觸動一眾球迷的神經，怒斥球會為金錢利益而忽略了他們的意見，發動大型示威提出訴求，包括要有民選代表加入董事會參與決策。這類示威一度造成部份比賽要延時甚至延期上演，包括曼聯主場大戰利物浦的雙紅會，而紅魔球迷更一炮過發洩他們多年對班主格拉沙家族統治的不滿，曾一度佔領了奧脫福球場。縱使風波在現刻已接近平息，但歐超聯失敗的背後，也動搖了英超的根基，例如Big 6對目前轉播費分成及獎金分配的抱怨，不排除日後又會再有其他動作來分化整個聯賽，就好像30年前英甲升級為英超的道理一樣。

除了歐超聯風波，在新冠肺炎的疫情下，英超度過了一個幾乎完全閉門作賽的球季，多多少少因缺乏人氣而略顯枯燥。去年12月時一度放寬了限令，有限度地放少量球迷入場，可惜僅維持一周又因疫情反覆要關閉，直至季尾因疫苗出現控制了病毒擴散，又再局部放寬限令，在最後兩輪賽事准許主隊球迷入場打氣。另外，疫情下賽事快馬加鞭，每隊幾乎3至4天就有一場，希望能趕期完成所有比賽，球員都因此疲憊不堪，而曼城、修咸頓及紐卡素等球會都在今季經歷過隊內爆疫的情況，要停止比賽及操練一段時間。

不知是否疫情下球會財政緊絀，也不敢貿然炒帥，全季只得4名領隊下台，當中兩人分別是摩連奴與林柏特這對師徒。當然，車仔換帥如衣服，林伯因上半季領軍成績欠佳，遭季前投資超2億鎊的油王阿巴莫域治「手起刀落」，也是意料中事；摩佬近年帶隊早已失去昔日霸氣，熱刺由上半季仍處爭標行列，到下半季大倒退跌至7、8位，「摩三季」提早變成第二季就玩完，而且在歐超聯成立當日落鑊，爆炸性剛好被掩蓋。

-----------------------------

想財富增值 就真係要眉精眼企

想財富增值就梗係要樣樣計到盡，即使係借貸時嘅回贈，都要攞盡最大着數！喺2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波