英超般尼周日宣佈，因膝傷已缺陣球隊近三場聯賽的英格蘭門將尼克普比，下周將會進行膝部手術，預計要休養一個月，意味29歲的他將無緣代表英軍出戰下月的歐國盃。而英格蘭足總會在當地時間周二會公佈26人的歐國盃決賽周大軍名單。

尼克普比是近年英格蘭國家隊的常客，在三月的世界盃外圍賽亦有代表球隊上陣，不過，29歲的他因膝傷已經缺陣了球隊近三場的聯賽。般尼周日更指這位29歲的門將下周將會接受膝部手術，意味將無緣代表英軍出戰下月的歐國盃。除了愛華頓的比克福特和曼聯的甸恩軒達臣外，球隊需要多一位做第三門將，有傳西布朗的森莊士東同修咸頓的阿歷士麥卡菲亦是人選之一。

另外，在右閘位置上，英格蘭亦有人滿之患，除了基爾獲加同捷比亞兩位入選機會極大的球員外，有傳修夫基暫偏向選擇車路士的列斯占士，而非利物浦的阿歷山大阿諾特，有指是阿諾特的防守能力不佳，即使他的助攻和罰球能力了得亦未能得到修夫基的認同。不過，今次歐國盃的大軍名單由23人增至26人，兩人亦有機會能同時入選。

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