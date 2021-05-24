周日（23號）下午香港天文台錄得36.1度，創下史上最熱五月天，想做運動又難頂戶外酷熱環境？香港花式跳繩運動員何柱霆（Timothy）與贊助商舉行一項網上跳繩活動，邀請港人「挑機」，於7月6日前完成跳283,000下，其數量大約等同圍繞九龍及新界海岸線一周，更利用AR技術令沒有繩的參加者亦可以「空氣跳繩」一同挑戰。

曾奪兩屆世界跳繩錦賽個人賽冠軍的Timothy將要應戰延期至今年的世錦賽，而賽事亦有別以往，將要參賽者於8月9日前網上提交影片計算成績，可以經過多次嘗試後才提交最好的影片予賽會，無需擔心臨場失準的問題，令Timothy備戰同時亦能分身舉辦活動推廣跳繩運動。Timothy指，跑一英里（約1.6公里）約需要11分鐘，大概可完成1,000下跳繩，他以此為基礎，邀請港人挑戰在7月6日前跳283,000下，數量大約等同圍繞九龍及新界海岸線一周的283英里。而完成挑戰的參加者可根據成績贏取獎品，有意參加者可前往活動網站：http://www.redbull.hk/skiptofit了解詳細玩法和獎品。

疫情影響下除了世錦賽以網上形式舉行外，少年世界錦標賽（JWC）和國際公開賽（IOT）亦以同樣方式完成。

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