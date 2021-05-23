祖雲達斯周日在意甲煞科戰作客球中游球隊博洛尼亞，在基斯坦奴朗拿度（C朗）全程坐冷板下仍然憑莫華路莫拉達梅開二度而以4:1大勝對手，最終以1分超越同日被維羅納以1:1逼和的拿玻里，升上意甲第四位，與同日以2:0擊敗阿特蘭大的AC米蘭雙雙取得來季歐聯參賽資格。

賽前排第五的祖雲達斯，要出線來季歐聯必須戰勝博洛尼亞及視乎拿玻里和AC米蘭的賽果，雖然葡萄牙球星基斯坦奴朗拿度意外被列為後備並全程沒有獲教練派路派遣上陣，但祖記仍然贏得輕鬆。開賽6分鐘，拉比奧特射門中楣彈出，費達歷高基艾沙補射得手為祖雲達斯打開紀錄。29分鐘，艾華路莫拉達接應保羅戴巴拿助攻後近門頂入，加上拉比奧特在45分鐘單刀破網，完半場祖記領先博洛尼亞3:0。

換邊後僅2分鐘，祖雲達斯門將施捷斯尼大腳長傳，莫拉達得球後殺入禁區射成4:0。博洛尼亞直到85分鐘才由柯蘇連尼破蛋，惟祖記仍以4:1報捷，取得聯賽三連勝。

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