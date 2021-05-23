本地老牌會傑志昨午在港超聯冠軍戰擊敗東方龍獅後，來年有機會續戰亞冠盃，傑志會長伍健賽後表示將爭取與季中加盟即成神射手兼助球隊蟬聯港超的丹恩奴域續約。

為應付下月再出戰亞冠盃，傑志季中簽入西班牙中場巴爾拿及前鋒丹恩奴域，前者強化球隊中場，後者上陣14場入17球 ，是傑志奪冠關鍵球員。傑志會長伍健賽後表示球季受疫情影響而曾停頓，教練及球員花了很多心思維持球員狀態，對整體表現滿意：「足球要緊湊才刺激，今仗有7,800名球迷入場，這是很好的數字，希望可再吸引多些球迷支持。球隊季初有些失誤，但加入巴爾拿及丹恩奴域等外援後表現較穩定，奪冠首要是防守，加上有新援帶領球員。如無意外，下季仍出戰亞冠盃，那便要有亞冠級球員，如7月便40歲的丹恩奴域每場仍然能夠入2球，對球會作用好大，希望盡力留住他。」他透露今季班費約2,000萬，實際仍要再計算，並指來季組軍大致完成，絕大部份主力留隊，部份仍要談合約。

丹恩奴域賽後則指年紀不是問題，承認與傑志洽談新約：「你可說我是奪冠其中一名重要球員，足球是團隊運動，沒有隊友不可能做到，下個目標是代表香港足球出戰亞冠盃。至於下季前景，我將與會長伍健吃飯傾談合約，在港生活比預期開心，認識到好多朋友，家人也很喜歡這裏。」