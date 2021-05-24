2020/21球季的英超正式謝幕，迎接下個球季前，今夏轉會窗預計會熱鬧，當中只是熱刺前鋒哈利卡尼會花落誰家，已有足夠噱頭，而查頓辛祖、艾寧夏蘭特、高列巴尼及艾奧亞等傳聞已久的外援，會否終在下季登陸英超，同樣耐人尋味。

哈利卡尼的去留，是今夏眾人焦點，相信這位英格蘭首席射手離開熱刺的成數較大，畢竟他已坦言想去一間更具爭標實力的球會，一般估計因西甲雙雄皇家馬德里與巴塞隆拿都財困，又或會集中斟介基利安麥巴比和艾寧夏蘭特兩大新生代球王，因此卡尼留英超的機會大增，而曼市雙雄和車路士已成他落戶的大熱豪門，相信這三間球會將出價爭崩頭。

曼城今季確實進攻點廣，人人都有能力入球，但相信領隊哥迪奧拿仍希望簽下一位可入20至30球的射手，取代離隊的阿古路。不過，曼聯的陣容也同樣欠缺一位高效前鋒，主帥蘇斯克查已揚言即使卡雲尼已續約，仍會引入頂級前鋒，而卡尼絕對合乎一切條件。

另一方面，紅魔有甚多英格蘭國腳在陣，近日英國傳媒就透露，哈利馬古尼、拉舒福特及勞基梳爾等國家隊隊友，就會聯合游說卡尼入「魔」，所引述的消息這樣說：「所有曼聯球員都在討論卡尼，一班英格蘭球員就準備稍後在國家隊報到後計劃游說他，他們都知道卡尼有多出色，甚至連英文不是太好的卡雲尼，也很欣賞他，準備傳訊息叫他過檔。」有傳曼聯期待卡尼可向熱刺提交轉會申請，加速交易完成，而曼聯就會補償他忠誠獎金等的損失，並且會透過出售安東尼馬迪爾來套現。不過，多蒙特翼鋒查頓辛祖也一直是紅魔的目標，若集中精力斟介卡尼，又能否再有空間或財力購多另一位球星呢？

除了卡尼外，夏蘭特到底會去英超、西甲抑或續留德甲，也引人關注；一旦哪間球會收購卡尼不成，或會向夏蘭特埋手。高列巴尼及艾奧亞與英超球會眉來眼去已久，他倆的動向也要拭目以待。有入有出，效力10年的阿古路離英超成事實，保羅普巴、韋拿杜姆甚至韋利安，有可能是下一個征戰此聯賽多年而告別的球員。

-----------------------------

想財富增值 就真係要眉精眼企

想財富增值就梗係要樣樣計到盡，即使係借貸時嘅回贈，都要攞盡最大着數！喺2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波