周日英超煞科戰，一度領先熱刺2:1的李斯特城，最終以2:4反敗予對手，繼去季後再一次無緣打入前四，失落歐聯席位。而其實李城全季多達242日身處前四位置，為全英超20隊中日數最多，領隊羅渣士直認結果令人失望，但為球隊及球員的表現感到自豪。

去季的最後一戰，李斯特城主場不敵曼聯之下將前四位置拱手相讓，而今季在贏波才有機會下，射手占美華迪射入兩記12碼領先，加上車路士落後，一度讓球迷看到希望。可惜因隊長卡斯柏舒米高一次打手槌失誤擺烏龍，加上後備入替的加里夫巴利梅開二度，李城始終無法創造奇蹟，只能與第6位的韋斯咸來季出戰歐霸。

賽後領隊羅渣士受訪時亦難掩失望之情，「結果對我們來說是非常失望，球隊整季都非常努力。正如我所說所有事要經過38場之後才有評價，很可惜我們未能完成。」羅渣士亦指出，今仗有中堅莊尼伊雲斯缺陣，加上另一位後衞韋斯利科芬拿傷出，令球隊防高波能力減弱，最終有兩記失球是來自死球。不過，羅渣士表示對球員及球隊感到自豪，「我沒有甚麼好說，只感到自豪。管理層一直支持我的工作，球員亦很出心出力，始終未能突破我為他們而感到失望。」

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