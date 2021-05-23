【爭標組】周日在香港大球場上演的港超聯冠軍戰，雖在36度今年最酷熱天氣下進行，仍吸引7,802名球迷入場，打破今季入場紀錄。傑志把握東方防守失誤，丹恩奴域上、下半場各建一功，以2:0擊敗東方，衞冕兼第五次奪港超聯錦標，更可獲48萬港元冠軍獎金。

港超聯爭標最終章，在高溫下進行，兩大宿敵季內最後一戰沒有保留，傑志有丹尼刑滿復任正選，賓紀文續任右前鋒，東方則有林恩許及費蘭度等列陣。開賽八分鐘，傑志中場巴爾拿禁區頂失誤，盧卡斯截得皮球推入禁區施射，竟彈中傑志守門員保羅出界。傑志捱過東方早段強攻後形勢轉佳。上半場補時兩分鐘，東方一次角球機會，反被巴爾拿幾經辛苦受壓下大腳解圍，丹恩奴域接球後長驅直進，東方後場只餘門將葉鴻輝，被「黑山伊巴」推入禁區冷靜破網，傑志憑這個入球半場領先1:0。

丹恩奴域起孖勇挫東方

易邊後，東方主動壓迫傑志，54分鐘，費蘭度禁區頂交黃梓浩窄位施射，被保羅封出。61分鐘，丹恩奴域禁區內推順施射，皮球亦僅僅高出。東方在63分鐘再作出調動，以鍾偉強及艾華頓入替黃梓浩及梁振邦，並改踢三後衞強攻傑志，但再被傑志找到不少進攻機會。傑志小將陳晉一在70分鐘接應巴爾拿傳送單刀射門無功而回；一分鐘後，傑志再有加維蘭右路突破交前，東方中堅杜度竟然漏踢，丹恩奴域截得皮球後妙射成2:0，攻入其季內第17球奠定成為聯賽神射手。傑志終以2:0擊敗東方，17戰得37分完成爭標組，以三分壓過東方衞冕，並五奪港超聯，重返本地頂級聯賽後第八次成為聯賽冠軍，亦是歷來第11個頂級聯賽錦標。

保錡缺席許賢錯過入球

傑志隊長黄洋賽表示：「上季艱難下奪冠，可出戰亞冠盃，今季引入有質素外援，故可說是延續上季奪冠的故事。」傑志主教練朱志光謂：「疫情下維持球員狀態不是易事，季內球隊有不少新臉孔，感謝球會第二循環加入有質素外援，今季奪冠特別開心。」賽後數以千計球迷留在球場與愛隊分享奪冠喜悅，更有球迷在場外逐一向球員致謝。

足總賽前高調邀請ERROR的保錡入場，可惜他另有友賽未有現身，《試當真》的許賢和《啱Channel》的Ah Gi則應邀出席，但前者卻因去廁所更衣錯過傑志在首個入球，而足總新任CEO譚秋朗亦首次亮相，與會長霍震霆及主席貝鈞奇等觀戰。

另外，天水圍飛馬與理文昨晚在港超聯爭標組煞科戰，吸引到1,632名球迷入場，連同下午的傑東冠軍戰，有近萬名球迷入場支持本地足球，而理文憑基華尼頓連中三元，以5:1大炒天水圍飛馬取得季軍及下屆亞協盃席位。

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