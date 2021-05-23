據英國《每日郵報》透露，20間英超球會預計將在2020/21球季分配超過25億鎊（約275億港元）的獎金及電視轉播收入，當中冠軍曼城預計將可獲得約1.54億鎊，而排包尾的錫菲聯也有9,100萬鎊進賬。

金額分配按積分榜的排名計算，排名越高就所得越多，而以上金額已扣除了因新冠肺炎疫情導致2019/20球季停擺，需要向電視轉播商所作的賠償。

英超賽會去夏與轉播公司達成協議，要償還3.3億鎊，其中向海外轉播公司支付的1.07億鎊，已於去年7月還清，並且已從上季的聯賽獎金中扣除；至於剩餘的2.23億鎊，則要賠償給本土電視轉播商天空體育和BT Sport，會分成兩期償還，第一期定於今年夏天支付，第二期就可延遲至下季完結時才清還。雖然每間球會要償還的金額未有實質數字，但沒有一間球會所償還的金額會超過2,540萬鎊，分配會根據上季的排名而定，即收入越多的球會，要償還的金額也就越多，而西布朗、富咸和列斯聯3支升班馬中，雖然未有出戰上季比賽，但前兩者據悉因當時也從中曾分配到收入，所以要一同還款。

今季因疫情關係，大部分比賽都在空場下進行，而電視台將本季380場賽事透過直播全數呈現給觀眾，但根據賽會與天空體育和BT Sport達成的協議，轉播費仍然按以往只播200場比賽的方式計算。

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