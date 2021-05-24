基斯坦奴朗拿度（C朗）周日雖然未有在祖雲達斯以4:1大勝博洛尼亞的意甲煞科戰披甲，但仍然以29個聯賽入球成為今季意甲入球最多球員，成為至今唯一曾先後贏得英超、西甲及意甲神射手的球員。

效力祖雲達斯第三季的C朗今季缺席了五場意甲，但在33場比賽射入29球，首次贏得意甲神射手，較第二位國際米蘭的盧卡古多5球，而他在效力曼聯時曾贏得2007/08球季的英超神射手，效力皇家馬德里時期則贏得2010/11、2013/14以及2014/15三季的西甲神射手。

36歲的C朗亦是自2007/08球季的迪比亞路以來，第一位獲得意甲神射手的祖雲達斯球員，他在祖記三季於聯賽上陣97場射入81球，各項賽事上陣102場則射入101球，2019及2020年更連續兩屆榮膺意甲最佳球員。

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