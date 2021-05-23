「阿蘇復仇記」上周六終寫下最終章！季初被巴塞隆拿踢走的蘇亞雷斯，今季轉投馬德里體育會後大踢爭氣波，最後兩輪更射入奠勝球，包括煞科戰助球會以2:1反勝華拉度列，成功打破皇家馬德里及巴塞的壟斷，事隔七年重奪西甲冠軍。賽後頭號功臣阿蘇更淚灑球場，炮轟巴塞不尊重又感謝馬體會的知遇之恩；反觀當日力主掃走阿蘇的巴塞教練朗奴高文，大有機會被炒。

文：尊嘉

現年34歲的蘇亞雷斯，以往效力巴塞隆拿6季期間射入198球，是巴塞隊史入球第三多的球員，理應屬球會殿堂級球員，然而卻得不到應有尊重，去年夏天剛上任的巴塞教練朗奴高文，竟以一段僅60秒的通話，通知阿蘇要「執包袱」，最終含淚告別巴塞的阿蘇，輾轉決定轉投馬體會上演「復仇記」。

吐冤屈轟巴塞不重視

「地標戰」即為馬體會梅開二度的阿蘇，全季西甲上陣32場攻入21球，協助馬體會自第五輪起一直在聯賽榜領放，季尾雖被皇馬力追，但阿蘇繼上周在完場前兩分鐘射入奠勝球，協助馬體會以2:1反勝奧沙辛拿，力保爭標主動權後；上周六煞科戰面對要為護級搶分的華拉度列，上半場雖先失一球，但下半場先憑安祖哥利亞追平，再靠蘇亞雷斯於67分鐘攻入奠勝球，成功擊敗對手全取三分，次席的皇馬同日雖亦以2:1反勝維拉利爾，但仍以兩分不及馬體會宣佈衞冕失敗。

協助馬體會事隔七年重奪西甲的阿蘇，賽後與家人視像通話時淚灑球場，接受訪問時更表現激動稱：「去夏我經歷了艱難時刻，我被低估不受重視，幸好馬體會打開了大門，讓我可證明自己，我會永遠感謝這間球會對我的信任。」阿蘇續指，今年是自己和家人受煎熬最多的一年，但強調這個冠軍證明馬體會是最穩定的球隊，並稱：「這是我的數據，7季內贏得5個聯賽冠軍，這是蘇亞雷斯。」

朗奴高文等炒仍口硬

至於掃走阿蘇的巴塞，煞科戰收起美斯靠基沙文入球1:0小勝伊巴，最終只獲聯賽季軍，自07/08球季來首次跌出西甲前2名，只獲得79分落後馬體會7分之多，整季只獲得西班牙盃冠軍。

季初力主踢走阿蘇的巴塞教練朗奴高文，日前有報道指99%會被炒的他賽後仍然口硬：「我不認為這是我最後一場領軍比賽，我還有合約在身，如果球會想作出改變就要跟我談談。」當初意氣風發要踢走阿蘇、領軍戰績不佳的高文，恐將嘗到被掃走的滋味。

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