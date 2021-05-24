周日NBA季後賽重頭戲，二哥太陽於西岸首圈G1主場迎戰衞冕湖人。鳳凰城當家控衞基斯保羅（Chris Paul、CP3）和湖人球星勒邦占士（LeBron James）上演兄弟對決，惟二人幾乎被對方弄傷，CP3更被占士撞傷肩部影響表現，但有D卜克（Devin Booker）挺身而出射入34分，太陽最後以99:90力挫湖人，在西岸首圈領先場數1:0。

太陽今季相隔11年再入季後賽，隊內不少年輕球員如卜克和艾頓（Deandre Ayton）都是首次出戰季後賽，但兩位小將在季後賽緊張氣氛下表現仍然熟練，更在神控衞保羅受傷時扛起球隊。CP3和占士這對香蕉船兄弟一向老友，豈料兩位今仗卻險因對方而受傷，第二節初段太陽領先湖人38:27時，占士一次衝搶補籃壓到CP3肩部，後者痛苦倒地，LBJ亦在旁緊張地觀察着好友情況，最後並上前扶起及擁抱他。保羅雖然繼續上陣，但整晚發揮大受影響，他全晚8投3中只得7分，另有4籃板和8助攻。

進入季後賽比賽節奏更加緊張，兩隊球員發生衝突是少不了的畫面，惟占士和CP3再幾乎受傷，前者於第四節餘9分02秒上籃博到And-1，為湖人追至77:86，但他射失罰球後欲搶回籃板時，被攞位的CP3「浪起」倒地。同時太陽後衞金馬倫披恩（Cameron Payne）和卡路素（Alex Caruso）搶球時亦發生爭執，湖人中鋒夏利爾（Montrezl Harrell）更衝前撞低對方，雙方球員情緒激動，要由球證及教練們隔開。先挑起事端的金馬倫最後連吃兩記技術犯規被逐，涉事兩位湖人球員則每人一次技犯警告。太陽教練蒙迪威廉士（Monty Williams）亦提醒球員，季後賽出現衝突是很正常。

雖然今戰發生多次意外，但太陽仍然穩住節奏全場壓制湖人，卜克和艾頓裏應外合，完勝占士和安東尼戴維斯（Anthony Davis）的組合，太陽最後拿下11年來首場季後賽勝利。首次打季後賽的卜克賽後說，季後賽節奏很快：「強度十分不同，所需的體能亦很不同，這只是第一場比賽。」AD賽後就責任自己說：「我射失很多球，我們球隊亦投失了很多，我們這樣無法贏比賽，這場敗仗我要負上責任。」CP3賽後則指自己肩傷無大礙，下場「絕對」能夠出戰。

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