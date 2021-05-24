傑志昨日港超聯冠軍戰以2:0擊敗東方龍獅，這個聯賽錦標對季中加盟的入籍兵羅拔圖來說別具意義，因為達成亡母希望他捧盃的遺願。

曾效力晨曦及東方等多支勁旅的羅拔圖，上季因富力突然退賽未能落班，待業期間一直在港維持訓練，季中獲再次出戰亞冠盃的傑志提供一紙聘約，這位港足代表今日表示，過去幾個月心情一直上上落落，最終能助傑志衞冕非常感恩。

羅拔圖說：「感謝會長伍健及主教練朱志光對我的信任，相信我仍可以在高水平賽事有表現。富力所發生的事情令人傷感，情況也很複雜。很多教練懷疑我是否有能力繼續應付高水平賽事，感謝傑志及球迷的信任。」季中加盟傑志後，羅拔圖演出持續穩定，令這位快將39歲的老將再獲港隊主教練麥柏倫召入港隊，應付下月在巴林的世盃外。

羅拔圖媽媽兩周前不幸離世，他透露母親與他的最後對話是勉勵他盡力為球會贏聯賽錦標，很高興可以達成母親的遺願：「成功為母親拿到冠軍實在感恩，尤其是在困難環境，個人來說，這個聯賽冠軍是一個很特別的成就，也份外有意義。」

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