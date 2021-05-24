周日NBA季後賽重頭戲，二哥太陽於西岸首圈G1主場迎戰衞冕湖人，結果太陽最後以99:90力挫湖人，在西岸首圈領先場數1:0。賽後湖人主將安東尼戴維斯（Anthony Davis、AD）坦承，自己全場16投得5中只有13分，是球隊的「輸波罪人」。

AD賽後責怪自己說：「我射失很多球，我們球隊亦投失了很多，這樣無法贏比賽，而這場敗仗我要負上責任。以我這種表現，根本不可能勝出今場比賽，更不用說可在這系列賽勝出。」AD如此自責是有原因，他今場3分球2投全失，自4月傷癒復出後3分球44投只有9中，命中率僅為20.5%，在這段時間內，他的整理投籃命中率也只有41.5%。

除了AD失靈外，湖人「雙塔」另一人中鋒杜蒙特（Andre Drummond）今場表現都不理想，只得12分和9個籃板球。不過勒邦占士（LeBron James、LBJ）賽後接受訪問時就為AD減壓，他說：「敗陣從來不是一個人的責任，但我喜歡AD這種給自己壓力的表現。」

相反首次在季後賽登場的太陽中鋒艾頓（Deandre Ayton），表現近乎完美，除了成功防守AD令對方只取得13分外，他全場11投10中有21分，並取得16個籃板球。艾頓更因此成為繼「指環王」標羅素（Bill Russell）後，第二個可在季後賽面對湖人時，取得至少20分、15個籃板球和投射命中率達90%或以上的球員。湖人教練禾高（Frank Vogel）賽後就指艾頓頻頻得分，是球隊落敗主因。他說：「我們包夾太陽的得分機器D卜克（Devin Booker），但他總能找到艾頓，而後者也成功得分。」

安東尼戴維斯和艾頓數據比較

安東尼戴維斯

得分：13分

投射命中率：16投5中

罰球：5投3中

籃板球：7個

艾頓

得分：21分

投射命中率：11投10中

罰球：2投1中

籃板球：16個

資料來源：nba.com

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