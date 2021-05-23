上周NBA展開了刺激的附加賽，決定東、西岸晉身季後賽最後兩席球隊，結果很多人喜愛的金州勇士隊不幸連敗兩場出局，連帶今年表現驚人的主將居里（Stephen Curry）獲得MVP的機會也有可能受影響。當然這亦再次引發一些反對附加賽新制的聲音，認為勇士明明常規賽戰績排第八，按照過去標準就是第八種籽，如今卻被踢出局，不公平之餘更削弱了常規賽的重要性。

不過觀乎實際效果，新制度下常規賽的緊湊程度有增無減。表面上看，有機會打季後賽隊伍從戰績前8擴到前10，好像多了空間，但實際上想進季後賽的隊伍絕不會希望打附加賽，結果先形成了一輪更緊張的排位戰爭取前六。觀乎今次試行，雖然不敢說新制已經完美，但確實產生出正面效果。

至於說到公平問題，NBA採取季後賽制度去決定總冠軍（而非像歐洲足球聯賽那種計分制），本就為了觀賞刺激性，任何強隊都可能在幾場內爆冷落敗，跟常規賽領先多少場沒有關係。這正是季後淘汰階段的設計目的所在，附加賽只不過等於多加一輪「外卡」季後賽而已，性質其實也一樣。

球賽本來就是由人發明設計的，沒有甚麽「自然法則」必定不可修改，最終應以客觀開放的角度，去觀察每種新試行制度或規則，從它的實際效果判斷是否值得保留，而非一味擁抱「舊就是好」的概念。

觀乎過去歷史，類似事情其實也發生無數次，當初24秒進攻時限和三分線推出時，同樣有很多激烈反對聲音，認為「毀了籃球」，但今天你能想像沒有它們嗎？

喬靖夫

小說家+武道狂+籃球迷

周一見報