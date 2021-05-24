里爾周日作客以2:1擊敗昂熱，成功打破巴黎聖日耳門（PSG）壟斷，相隔10年後再奪法甲冠軍，PSG同日雖然作客以2:0戰勝比斯特，仍然以1分之差屈居亞軍，無緣聯賽四連冠。

周日的最後一輪比賽之前，里爾以37戰得80分居於法甲榜首，領先第二位的PSG1分，里爾只要勝出便可以封王。結果里爾開賽10分鐘便由約拿芬大衛在禁區內破網而領先1:0。上半場補時，約拿芬大衛博得12碼，耶馬士操刀射入，里爾完半場領先2:0。昂熱要到92分鐘才由安祖路富堅尼頂入一球，但未能阻止里爾以2:1取勝。

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